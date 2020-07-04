Китай и Индия договорились

Индия и Китай договорились не нарушать впредь статус-кво на линии фактического контроля, разделяющей две страны, чтобы предотвратить инциденты в пограничной зоне. Как сообщил МИД Индии, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и министром иностранных дел Китая Ван И.

"Участники переговоров вновь подтвердили, что обе стороны должны строго соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий для изменения статус-кво, а также работать сообща во избежание любых инцидентов в будущем, которые могли бы нарушить мир и спокойствие в пограничных районах", - цитирует ТАСС сообщение МИД Индии.

Отмечается, что Аджит Довал и Ван И также согласились с тем, что дипломатическим и военным представителям обеих сторон следует продолжить обсуждения, в том числе в рамках рабочего механизма консультаций и координации по индийско-китайским пограничным вопросам, и своевременно исполнять достигнутые договоренности.

Ранее МИД КНР сообщил, что Ван И и Аджит Довал в ходе телефонного разговора в понедельник договорились ускорить процесс разведения войск на границе.