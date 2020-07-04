Минэкологии о последствиях пожара в Баку

Во время пожара на лакокрасочной фабрике Sobsan в Бинагадинском районе Баку на прилегающей территории наблюдался сильный дым. С целью установления воздействия пожара на окружающую среду сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов сразу же отправились на место происшествия, провели мониторинг территории и взяли пробы атмосферного воздуха, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно результатам проведенных анализов, содержание угарного газа превысило предельно допустимую концентрацию в 5,6 раза, бензола - в 1,3 раза, толуола - в 1,2 раза, этилбензола - в 23,3 раза, метаксилола - в 2,7 раза, ортоксилола - в 2,4 раза.

Сегодня были взяты повторные пробы воздуха с территорий, расположенных близ фабрики, о результатах анализа которых будет дана дополнительная информация, отмечается в сообщении.