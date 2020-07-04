В Израиле заявили, что страна в шаге от полного закрытия

Минздрав рекомендовал закрыть и синагоги, однако по предложению главы МВД Арье Дери, они продолжат принимать верующих, но не более чем 19 человек одновременно.

"Эпидемия распространяется, это очевидно. Цифры резко растут каждый день, в том числе количество тяжелых пациентов. Сегодня в тяжелом состоянии около 90 заболевших, их число удваивается ежедневно, - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. - Если не начнем действовать сейчас, в ближайшие недели можем получить сотни или даже тысячи пациентов в тяжелом состоянии", пишет Интерфакс.

Глава национального Совета безопасности Меир Бен-Шаббат, в свою очередь, заявил, что страна в шаге от полного закрытия. Он уточнил, что если в понедельник не будет принято никаких решений, то через неделю придется обсуждать уже полный локдаун.

Минздрав также ранее рекомендовал правительству разрешить ресторанам принимать не более 20 человек, закрыть детские лагеря для детей среднего и старшего возраста, запретить проводить банкеты численностью свыше 50 человек. Автобусам предлагалось разрешить перевозить не больше чем по 20 пассажиров, не включая при этом кондиционер, но открывая окна. Также ведомство рекомендовало государственным учреждениям перевести на удаленку 30% сотрудников.

Об ускорении распространения коронавируса в Израиле заговорили в июне. До тех пор страна постепенно открывалась и считалось, что власти и врачи достаточно быстро справились с эпидемией. На утро понедельника в стране было уже 30 162 подтвержденных случаев с начала эпидемии и 332 летальных исхода.