Итальянский композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе написал собственный некролог, который семья собирается направить во все газеты, заявил друг семьи и адвокат Джорджо Ассумма, сообщает La Stampa.

"Я сообщаю об этом всем своим друзьям, тем, что находились всегда рядом, и тем, кто далеко, всем шлю прощальный привет", - написано в тексте под названием "Эннио Морриконе умер".

Композитор также подчеркнул, что желает быть погребенным в узком кругу, поскольку не хочет никому доставлять неудобства. В записке Морриконе признается в любви своей жене Марии и перечисляет своих сестер, детей и внуков. "Надеюсь, они понимают, как я их любил. Наиболее тяжело прощаться с моей женой Марией", - говорится в послании.

Эннио Морриконе скончался в ночь на понедельник в больнице в Риме, куда был госпитализирован с переломом шейки бедра после падения. Как заявил Джорджо Ассумма, знаменитость "ушел в умиротворении в окружении близких". Морриконе был 91 год.Он автор более 400 саундтреков для кино и телевидения.