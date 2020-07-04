В Азербайджане выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом, 440 пациентов вылечились и были выписаны домой. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили о смерти восьми пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 20 837 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 12 182 пациента вылечились, 258 человек скончались, 8 397 продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6 240 тестов на коронавирус, за минувший период – 522 733 теста на коронавирус.