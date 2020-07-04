Новые назначения генпрокурора
В органах прокуратуры Азербайджана проводится работа по комплектованию кадрового корпуса.
В пресс-службе Генпрокуратуры haqqin.az сообщили, что приказами генерального прокурора Кямрана Алиева Габилю Сафарову поручено исполнять обязанности прокурора города Мингячевир, Фахраддину Панахову - Сабирабадского, Кямрану Ахмедову - Ходжавендского, Эльнуру Рустамову - Физулинского районов.
Другими приказами генпрокурора Сахиб Исмайлов назначен начальником статистического отдела Управления организации и контроля над исполнением Генпрокуратуры - заместителем начальника Управления, Расул Гасанов - заместителем прокурора города Гянджа.