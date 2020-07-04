Начальник Главного управления здравоохранения Баку Нелли Вейсова сообщила сегодня в ходе своего онлайн-интервью, что в целях оказания неотложной медицинской и стационарной помощи по предотвращению распространения вируса COVID-19 Министерством здравоохранения принят ряд мер в соответствии с распоряжением по усилению системы первичной медико-санитарной помощи.

Так, одним из предпринятых для усиления первичной медико-санитарной помощи шагов стало создание при Министерстве здравоохранения рабочей группы, начавшей свою деятельность 29 июня 2020 года. Работой этой группы руководит непосредственно министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев. Рабочая группа представлена руководством и ведущими специалистами Главного управления здравоохранения города Баку и Центра общественного здравоохранения и реформ.

В настоящее время в Баку действуют 87 медицинских учреждений, в состав которых входят городские поликлиники для детей и взрослых, совместные городские больницы и центры здоровья. По решению руководства рабочей группы для борьбы с COVID-19 было создано 39 территориальных медицинских центров, охватывающих 87 медицинских учреждений на базе территориального подразделения, подчиненного Главному управлению здравоохранения города Баку. Основной обязанностью созданных медицинских центров является проведение в домашних условиях обследования и лечения инфицированных вирусом COVID-19 бессимптомных и легко переносящих его пациентов. В обязанности созданной при Министерстве здравоохранения рабочей группы входят надлежащая организация работы территориальных медицинских центров, инструктаж персонала, управление рабочим процессом, координация, мониторинг и контроль качества.

Начальник Главного управления здравоохранения Баку Нелли Вейсова отметила в интервью, что в стране принимаются многочисленные меры в целях сокращения числа заражений, и общественность будет регулярно получать информацию обо всех предпринимаемых Министерством здравоохранения шагах. Также Нелли Вейсова обратилась к жителям города: «Наша страна переживает сейчас трудные времена, найти выход из этой ситуации является гражданским долгом каждого азербайджанца. Мы ожидаем, что люди будут сильными и ответственными. Мы как медицинский персонал готовы в полной мере выполнить наш профессиональный и гражданский долг».

Начальник Главного управления здравоохранения сообщила также, что увеличение числа людей, обращающихся в поликлиники для обследования и лечения COVID-19, за последнюю неделю может привести к ещё большему распространению вируса. Она обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от посещения клиник при подозрении в заражении COVID-19. Для консультации и осмотра Нелли Вейсова посоветовала связываться с районными поликлиниками по телефону. Контактные номера всех поликлиник можно найти на сайте Министерства здравоохранения.