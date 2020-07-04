Главный дипломат Евросоюза перепутал Турцию и Россию

Находящийся в Турции с визитом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, перепутал Турцию и Россию.

"Мы считаем, что в будущем, когда пандемические ограничения будут отменены, мы сможем активизировать наш диалог. У нас есть много вопросов, о которых мы можем говорить, и много проблем, которые мы должны решить. Мы должны приложить совместные усилия для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом", - цитирует Борреля ТАСС.

Главный дипломат ЕС, заметив свою ошибку, улыбнулся и немедленно поправился: "Турцией, Турцией".

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация в отношениях "далека от идеала" и призвал "изменить динамику их развития, чтобы избежать любых инцидентов между Брюсселем и Анкарой, которые могут вызвать проблемы".