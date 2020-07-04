Армения продлевает режим ЧП в четвертый раз

Правительство Армении намерено продлить режим ЧП, сказал премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга в понедельник, сообщает «Спутник-Армения».

«Мы попытаемся усовершенствовать законодательство режима чрезвычайной ситуации так, чтобы в условиях отмены режима ЧП у нас были механизмы для ведения определенной противоэпидемиологической политики», - сказал Пашинян.

По его словам, постоянно, естественно продлеваться не может. Это проблема для всех. С другой стороны, эпидемиологическую ситуацию нельзя не учитывать.

Таким образом, власти попытаются прийти к определенным сбалансированным решениям. Но все идет, что в ближайшее время режим ЧП как минимум один раз будет продлен.

«Нынешний темп показывает, что мы не можем поступить по-другому», - сказал Пашинян.

Из-за ситуации с коронавирусом 16 марта в Армении был введен режим ЧП, который трижды продлевали - он действует до 13 июля.