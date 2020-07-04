Financial Times: Франция больше не считает Хафтара ценным союзником

Франция больше не считает Халифу Хафтара ценным союзником в Ливии и, чтобы скрыть свое поражение, выступает с критикой в адрес Турции, пишет британская Financial Times.

Как передает Anadolu, британское издание отмечает тот факт, что Франция единственная из стран Европы, которая открыто поддерживает Халифу Хафтара, пытающегося свергнуть признанное ООН легитимное правительство Ливии.

Конфликт между Парижем и Анкарой возник на фоне вмешательства Турции в конфликт в Ливии, что сменило динамику конфликта и привело к серии поражений сторонников Халифы Хафтара. Хотя президент Франции Эммануэль Макрон пытается заверить общественность в том, что Париж занимает нейтральную позицию по конфликту в Ливии, однако разгром сил Хафтара при поддержке Турции привел к напряженности между двумя странами.

По мнению одного из известных западных дипломатов, французы больше не считают Хафтара ценным союзником. «Хафтар стал бременем для Франции. Париж осознал ошибку, но не хочет ее признавать и поэтому винит Турцию в своих провалах», - сказал дипломат.