В Баку задержан мужчина, который проявил неуважение к военнослужащему, проходящему службу в поселке Локбатан Гарадагского район, записал свои действия на мобильный телефон и распространил видео в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, житель Гарадагского района Оруджали Зарбалиев (1986 г.р.) был вызван в 10-е отделение Гарадагского районного управления полиции, в отношении него начато расследование.

В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.