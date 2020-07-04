Жителя Баку задержали за неуважение к военнослужащему видео
В Баку задержан мужчина, который проявил неуважение к военнослужащему, проходящему службу в поселке Локбатан Гарадагского район, записал свои действия на мобильный телефон и распространил видео в соцсетях.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, житель Гарадагского района Оруджали Зарбалиев (1986 г.р.) был вызван в 10-е отделение Гарадагского районного управления полиции, в отношении него начато расследование.
В зависимости от результатов расследования будет дана правовая оценка.