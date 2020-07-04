Российский газ оказался самым дешевым для Китая

Во втором квартале стоимость поставок по газопроводу «Сила Сибири» сократилась на десять процентов и составила 183 доллара за тысячу кубометров. Российский трубопроводный газ, идущий по этому маршруту, оказался самым дешевым для Китая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне КНР.

Разница выглядит существенной. Так, газ из Туркмении стоил 227 долларов, из Узбекистана — 212 долларов, из Казахстана — 194 доллара, а из Мьянмы — 365 долларов.

Статус крупнейшего поставщика по-прежнему сохраняет за собой Туркмения, в 2019 году она поставила 31,2 миллиарда кубометров, а в апреле — по 69 миллионов кубометров.

«Газпром» начал поставки в Китай через «Силу Сибири» в конце 2019 года. Предполагается, что за пять лет поставки вырастут до 38 миллиардов кубометров в год. При этом компания ведет переговоры об увеличении объема контракта до 44 миллиардов.