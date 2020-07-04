В больницах Армении заканчиваются места

В Армении около 650 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Как передают армянские СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян во время традиционного брифинга после заседания комендатуры.

По словам министра, власти сейчас стремятся к тому, чтобы снизить темпы распространения коронавируса.

Торосян привел и некоторые данные по коечному фонду. Так, по состоянию на 5 июля, общий коечный фонд для больных COVID-19 составил 2 600, из них 2 300 – обычные, 300 – реанимационные.

Загруженность фонда остается высокой, особенно это касается реанимационных отделений. Приводить цифры Торосян не стал, подчеркнув лишь, что существенных сдвигов нет. Министр лишь отметил, что из указанных 650 пациентов 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.