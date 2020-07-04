Ефремову предъявили окончательные обвинения

Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову обвинение в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Как рассказал адвокат актера Эльман Пашаев, «все идет по плану» и «скоро будет суд», сообщает ТАСС.

Напомним, Ефремов обвиняется по части 4 статьи 264 УК РФ в совершенном в пьяном виде нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ранее источник в правоохранительных органах отмечал, что расследование находится на завершающей стадии. При этом защита потерпевших сообщала, что они приступят к ознакомлению с материалами дела на следующей неделе, но дата пока не подтверждена.

Правоохранители уточняли, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены данные видеокамер, а также показания свидетелей, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.