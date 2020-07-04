Американского адвоката наказали за пост в Facebook

Суд в Южной Каролине аннулировал адвокатскую лицензию Дэвида Трейвика из-за недопустимых постов в социальной сети Facebook об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, пишут американские СМИ.

«Вы посмотрите, как ценна жизнь этого негодяя. Поднялись цены на фьючерсы. В понедельник и вечер пятницы цены на биржах взлетели вверх. Идите все к черту, и удалите меня из друзей», - написал адвокат, комментируя убийство мужчины со стороны полиции.

Запись адвоката была воспринята крайне неоднозначно и пользователи соцсетей требовали аннулирования его лицензии.

Спустя две недели после этого Верховный суд Южной Каролины принял решение аннулировать лицензию адвоката.