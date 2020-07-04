Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 21:12

Меньше чем за 4 месяца до президентских выборов известный американский исполнитель хип-хопа (смесь рэпа и электронного бита) Канье Уэст заявил о своих претензиях на Белый дом. “Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!" - такой твит опубликовал он в День независимости США.

43-летний чернокожий Уэст - человек-оркестр. Он и рэпер, и продюсер, и композитор и дизайнер одежды. 21 премии Грэмми, 181 миллион копий альбомов и синглов. Капитал - 170 миллионов долларов. Почетное место в списке 100 самых влиятельных людей мира журнала Time. При этом Уэст еще и скандалист, что лишь повышает его популярность. На благотворительном вечере в память о погибших во время урагана «Катрина» (2005 год) он, оторвавшись от заготовленного текста, вдруг объявил, что «президенту Бушу плевать на чернокожих», после чего режиссер сразу же переключил с него камеру. Но и брата по крови Барака Обаму Уэст не слишком жаловал, говоря, что тот «не может проводить реформы, потому что у него нет денег, как у евреев». К своему стыду ваш автор, совершенно равнодушный к рэпу, не знал этого имени вплоть до того, как Уэст объявил о том, что он идет на Белый дом. А вот его супругу, модель Ким Кардашьян, наверное, знают все на свете, уж точно вся мужская часть человечества. С такими формами что впереди, что сзади эта достойная женщина в царство свободы (Белый дом) дорогу грудью точно проложит себе. Кардашьян, конечно же, решительно поддержала амбиции мужа, хотя пока еще не ясно, идет ли речь о шутке, или же Уэст настроен абсолютно серьезно. Как сообщает Bloomberg, никаких документов в Федеральную избирательную комиссию рэпер еще не подавал, но время у Уэста еще есть, хотя и немного.

Как бы то ни было, его твит наделал много шума среди почти 30 миллионов его поклонников, а ставки букмекеров на него резко возросли. Уэст когда-то состоял, как и большинство американских деятелей культуры, в Демократической партии, но потом изменил ей. В последние годы он активный сторонник Дональда Трампа, которого называет своим братом. В 2018 году Уэст вместе с Кардашьян побывали в Белом доме, и тогда Трампа спросили, может ли рэпер стать президентом США. «Вполне может», - ответил тот. Чисто теоретически Канье Уэст может быть зарегистрирован и как кандидат от какой-то третьей партии. В истории Америки были примеры, хотя значительного успеха достиг лишь один «третий» кандидат—техасский миллионер Росс Перо, который на выборах 1992 года получил 18.9 процентов голосов.