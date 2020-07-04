Рэпер Уэст - муж Ким Кардашьян рвётся в Белый дом наша корреспонденция
Меньше чем за 4 месяца до президентских выборов известный американский исполнитель хип-хопа (смесь рэпа и электронного бита) Канье Уэст заявил о своих претензиях на Белый дом.
“Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!" - такой твит опубликовал он в День независимости США.
43-летний чернокожий Уэст - человек-оркестр. Он и рэпер, и продюсер, и композитор и дизайнер одежды. 21 премии Грэмми, 181 миллион копий альбомов и синглов. Капитал - 170 миллионов долларов. Почетное место в списке 100 самых влиятельных людей мира журнала Time.
При этом Уэст еще и скандалист, что лишь повышает его популярность. На благотворительном вечере в память о погибших во время урагана «Катрина» (2005 год) он, оторвавшись от заготовленного текста, вдруг объявил, что «президенту Бушу плевать на чернокожих», после чего режиссер сразу же переключил с него камеру. Но и брата по крови Барака Обаму Уэст не слишком жаловал, говоря, что тот «не может проводить реформы, потому что у него нет денег, как у евреев».
К своему стыду ваш автор, совершенно равнодушный к рэпу, не знал этого имени вплоть до того, как Уэст объявил о том, что он идет на Белый дом. А вот его супругу, модель Ким Кардашьян, наверное, знают все на свете, уж точно вся мужская часть человечества. С такими формами что впереди, что сзади эта достойная женщина в царство свободы (Белый дом) дорогу грудью точно проложит себе.
Кардашьян, конечно же, решительно поддержала амбиции мужа, хотя пока еще не ясно, идет ли речь о шутке, или же Уэст настроен абсолютно серьезно. Как сообщает Bloomberg, никаких документов в Федеральную избирательную комиссию рэпер еще не подавал, но время у Уэста еще есть, хотя и немного.
Как бы то ни было, его твит наделал много шума среди почти 30 миллионов его поклонников, а ставки букмекеров на него резко возросли.
Уэст когда-то состоял, как и большинство американских деятелей культуры, в Демократической партии, но потом изменил ей. В последние годы он активный сторонник Дональда Трампа, которого называет своим братом. В 2018 году Уэст вместе с Кардашьян побывали в Белом доме, и тогда Трампа спросили, может ли рэпер стать президентом США. «Вполне может», - ответил тот.
Чисто теоретически Канье Уэст может быть зарегистрирован и как кандидат от какой-то третьей партии. В истории Америки были примеры, хотя значительного успеха достиг лишь один «третий» кандидат—техасский миллионер Росс Перо, который на выборах 1992 года получил 18.9 процентов голосов.
Американские политологи полагают, что если планы Уэста серьезны и он вступит в гонку, то это будет ударом по позициям Джо Байдена, поскольку рэпер может оттянуть значительное число голосов чернокожих. И вполне возможно, что такой сценарий стал хитроумным планом республиканцев в условиях, когда рейтинг Трампа опустился ниже плинтуса.
Чем может ответить на то Байден? Только одним — выбором напарницы на выборах из числа темнокожих женщин-политиков. И первым в списке стоит кандидатура Камалы Харрис, сенатора от Калифорнии, в прошлом прокурора штата. Во время праймериз Харрис была одной из наиболее резких противников самого Байдена. Как однажды сказала супруга последнего Джилл, Харрис на одних из публичных дебатов «ударила мужа под дых» и это «было совершенно неожиданно».
Но конъюнктура меняется, и недавно на одной из демократических сходок Харрис представила Джилл как «будущую первую леди». А сама Джилл умиленно смотрела на недавнюю соперницу, прижимая ладонь к сердцу.
Супруга неизменно сопровождает Байдена, пытаясь не допустить, чтобы тот брякнул в своем духе что-то лишнее. И, кроме того, она в последнее время появляется в компании с по крайней мере четырьмя другими дамами, которые входят в шорт-лист на то, чтобы стать «второй леди» в королевстве.
Так что Джилл, которая в свое время прошла все ступени отбора самого Джо на пост вице-президента Бараком Обамой, становится ключевым советником мужа в отборе кандидаток и продвижения всей избирательной кампании демократов. Опыт в таких делах играет не меньшую роль, чем модельная внешность.