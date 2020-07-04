Саудовская Аравия отказалась от новой нефтяной войны

Саудовская Аравия заверила, что не станет начинать нефтяную войну для урегулирования конфликта с Анголой и Нигерией в рамках договора ОПЕК+. Об этом заявил источник в одной из стран альянса, сообщает РИА Новости.

По его словам, королевство объявило некоторым членам организации, что отказалось от радикальных мер для урегулирования конфликтной ситуации, поскольку ожидает разрешения вопроса всеми членами договора.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман потребовал у Анголы и Нигерии компенсировать невыполненные квоты в следующие месяце. В противном случае Эр-Рияд пригрозил новой ценовой войной. Речь в угрозе идет о том, чтобы предоставить большие скидки покупателям сырья у стран-нарушителей.