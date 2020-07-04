Ильхам Алиев: «Полицейские правильно сделали и вмешались»

«Причиной распространения вируса является безответственность некоторых людей. Они не соблюдают элементарных правил. Мы были вынуждены увеличить штрафы. В некоторых случаях предпринимаются жесткие шаги, но и они должны понимать свою ответственность». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

В ходе интервью глава государства также коснулся случаев нарушения режима карантина в отеле Fairmont.

«Когда мы видим, что люди демонстративно нарушают этот режим… Позорная история, произошедшая вчера в известном отеле недопустима. Поэтому полиция правильно сделала, что вмешалась. Органам полиции мною даны серьезные поручения, чтобы они адекватно реагировали на все нарушения. Никто не выше закона. Нет разницы местная это компания или иностранная, местный гражданин или иностранец. Мы должны защитить здоровье людей. Существующие законы и правила режима карантина должны быть основой для всех. Мы и впредь будем предпринимать шаги в этом направлении. Если нарушающие правила люди станут более ответственны, если будет строго соблюдаться дисциплина, то считаю, что мы сможем держать под контролем пандемию», - сказал глава государства.