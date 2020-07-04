Пролив Дарданеллы перекрыли из-за лесного пожара

Пролив Дарданеллы перекрыли для судоходства из-за сильного лесного пожара на турецком Галлипольском полуострове, сообщает газета Hurriet.

Дым накрыл единственный проход из российских портов Черного моря в Мировой океан. По сообщениям местных властей, огонь уничтожил уже примерно 300 гектаров леса. В тушении участвуют 20 вертолетов, 2 самолета, 107 пожарных машин и более 400 сотрудников экстренных служб.

Около 300 жителей ближайшей к пожару деревни эвакуированы. Так как тушение идет в том числе со стороны воды, судам пока запрещено проходить из Черного моря в Средиземное.