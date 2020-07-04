Ильхам Алиев не знает, когда закончится карантин

"В период пандемии мы обычно объявляли режим карантина в течение одной или двух недель. Анализируя ситуацию, усиливая механизмы контроля, мы смотрели, к чему приводят ужесточенные меры. Могу сказать, что ранее наблюдаемая ситуация со стремительным ростом заразившихся, теперь стабилизировалась". Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«За последние несколько дней количество заразившихся находится в районе 500 человек. Но мы еще не вышли на положительную динамику. Количество новых заболевших выше, чем количество выздоровевших. И эта отрицательная динамика является дополнительной нагрузкой на нашу систему здравоохранения. Поэтому в ближайшем будущем мы увидим, сколько продлится нынешний режим карантина, будет ли он ужесточен или смягчен», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, сколько продлится карантин.