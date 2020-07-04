Ильхам Алиев: «Даже при цене на нефть в 14 долларов мы устоим»

«Несмотря на резкое падение цен на нефть, в течение шести месяцев наши валютные резервы сократились всего на 98 миллионов долларов. Мы ожидали еще большего падения. Если в нашем бюджете цена нефти рассчитана на 55 долларов, то в течение шести месяцев средняя цена на нефть составила 38 долларов. То есть это большие потери для нас». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью местным телеканалам заявил президент Ильхам Алиев.

«В некоторые дни цена на нефть падала еще ниже. Как вы знаете, некоторые представители, именующие себя оппозицией, поздравляли друг друга и праздновали, что цена на нефть упала до 14 долларов и теперь страна столкнется с большими проблемами. Когда азербайджанский народ видит такую противную картину, то еще раз убеждается, кто есть кто. Потому что падение цен на нефть, в первую очередь, скажется на решении социальных вопросов людей. Если цена на нефть долгое время остается на низком уровне, то мы волей-неволей будем сокращать наши инвестиционные расходы. В таком случае возрастет безработица. Мы вынужденно урежем социальные расходы, и люди будут страдать от этого. Считаю, что сегодня падению цен на нефть радуется только Армения и антинародный совет, именующий себя оппозицией. Потому что они оба испытывают враждебные чувства к азербайджанской государственности. Азербайджанский народ должен знать это. Но я говорил, что даже если нефть будет стоить 14 долларов, мы устоим на ногах. Потому что за последние годы мы создали такой большой финансово-экономический потенциал, что справимся с любым кризисом», - сказал глава государства.