Верховный суд США изменил правила президентских выборов

Власти американских штатов смогут смещать с должности выборщиков, которые не соблюдают обязательство голосовать за выбранного штатом кандидата. Таким образом изменил правила президентских выборов Верховный суд США, пишет Politico.

Так как это позволялось конституцией, делегаты ранее могли беспрепятственно отдавать свой голос не за того кандидата, за которого выступает население их штата. Теперь же таких выборщиков официально разрешается штрафовать и отстранять от дел.

Прецедентом для решения послужил случай в Колорадо, когда штат лишил выборщика голоса за несоблюдение обязательства проголосовать за определенного кандидата, и ряд казусов в Вашингтоне, где власти оштрафовали каждого из делегатов-перебежчиков на 1000 долларов.