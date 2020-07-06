Россия объявила об утрате доверия к США

Россия утратила доверие к США как к контрагенту, и его придется заново восстанавливать. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Представитель России прокомментировал прошедшую 6 июля в онлайн-формате конференцию стран-участниц Договора по открытому небу. По его словам, США больше не воспринимаются как договороспособный партнер, поэтому с помощью тактики малых шагов необходимо постепенно выстраивать доверие. Он также подчеркнул, что в последнее время все больше договоров и соглашений демонтируются и отправляются американцами на свалку истории.

Ранее Рябков рассказал о ходе переговоров по ДОН. По его словам, Вашингтон ставил ультиматумы, на которые Москва не хотела соглашаться. Помимо этого, американская сторона выдвигала «беспочвенные претензии» и обвиняла российскую в нарушениях.