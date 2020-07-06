Ильхам Алиев: «Армянские герои - фашисты, генералы - воры, Саргсян - трус»

«Территориальные претензии к азербайджанскому народу в первые годы независимости, Ходжалинский геноцид, оккупация и изгнание граждан Азербайджана с их родных земель, и дальнейший незаконный захват власти. Все руководители Армении пришли к власти незаконными путями. Достаточно лишь взглянуть на историю этой страны. Террористический акт в парламенте Армении в конце 90-х годов показал их истинную суть. Это террористическое государство и существовавшая до 2008 года власть криминальной, коррупционной хунты привела Армению в это жалкое состояние. Получается, что президенты Армении были взяточниками, и сегодня оба привлечены к уголовной ответственности. Их генералы были ворами, которые продавали на рынках тушенки солдат.

«Я говорил, что если на протяжении 20 лет одна страна управляется коррупционерами, ворами и преступниками, то это страна преступников, коррупционеров и воров. По-другому и быть не может. История их «независимости» является историей позора». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Их герои были фашистами, террористами и преступниками. Вот это и есть сегодняшняя Армения. А теперь посмотрите, что произошло за последние два года. За последние два года в Армении сформировался диктаторский режим. Ушла хунта и на ее место пришла диктатура. В Армении грубо нарушаются права человека, арестовываются журналисты. Один журналист даже объявил голодовку в тюрьме и умер. В Армении грубо попирается конституция и в нее незаконно вводятся изменения. Потому что эти изменения можно было принять только посредством референдума. В Армении преследуют политических оппонентов, у депутатов отбирают неприкосновенность, им угрожают, против их родственников возбуждают уголовные дела. Там захвачена власть и полностью отсутствует разделение власти. Премьер-министр одновременно является и судьей, и прокурором, а также руководителем исполнительного органа и как будто еще и спикер парламента. Законодательная, судебная и исполнительная власть в руках одного человека и в Армении уже сформировалась диктатура», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил и фальсификацию европейских структур во всех выборах, проходивших в Армении.

«Все выборы были сфальсифицированы, но им была дана положительная оценка. Не стоит далеко ходить, до революции в Армении Саргсян хотел незаконно захватить власть, сфальсифицировал парламентские выборы и приписал себе свыше 50% голосов. Парламентская Ассамблея Совета Европы, мониторинговая миссия ОБСЕ дали положительную оценку этим выборам. Разве не видели, что он украл голоса и в Армении идет массовый подкуп голосов избирателей? Международные наблюдатели дают положительную оценку выборам, после чего народ выходит на протесты. Потому что армянский народ ненавидел Саргсяна и его хунту и не скрывал этого. Когда народ восстал, весь мир увидел его жалкое состояние. Он трусливо отошел в сторону, сказал, что допустил ошибку, попросил прощения и сбежал. Трус. Этому нет другого названия. Но он вел себя как герой. Весь мир увидел, какой он герой. Этот палач, совершивший преступления против мирного азербайджанского населения, трусливо сбежал и спрятался. Теперь его основная цель избежать ареста. То есть после свержения режима хунты Саргсяна, объявляются парламентские выборы, и его партия, имеющая схожую с фашисткой символику, не набирает даже одного процента голосов. Как так получается, что два месяца назад он набрал 50 процентов голосов, а теперь набирает 1-2%? Конечно, фальсификация. Но речь не об этом, понятно, что Армения - это фальшивое государство и фальсификация там основной фактор. Я про фальшивых европейских наблюдателей, которые закрывают на это глаза и пытаются очернить Азербайджан. Ответьте. Как вы давали положительную оценку, если весь армянский народ ненавидит этого человека и выборы показали это?» - сказал глава государства.