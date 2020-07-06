Американский нейробиолог нашел способ продлить жизнь

Одним из самых эффективных способов продлить жизнь является прерывистое голодание. Так считает американский нейробиолог Марк Маттсон, пишет EurekAlert.

Эксперт объясняет — ограничение в еде поддерживает здоровье клеток и адаптирует их к периодам дефицита пищи через переключение метаболизма.

При прерывистом голодании клеткам приходится расходовать энергию, запасенную в виде углеводов, они переходят на медленное сжигание жира. Как итог — улучшается регуляция сахара в крови, повышается устойчивость к стрессу и подавляются воспаления.

Кроме того, голодание может снижать артериальное давление, уровень липидов в крови и частоту сердечных сокращений в покое.