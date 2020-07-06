Об этом сообщило министерство обороны Канады каналу CBC. Здесь уточнили, что самого заболевшего на борту самолета не было, но он мог общаться с кем-то из летевших через океан пассажиров. В военно-воздушных силах Канады узнали о факте уже после того, как самолет набирал высоту.

Как только что стало известно, вылетевший в прошлый четверг с военной базы в Трентоне (Канада) самолет с 70 военными, которые должны были приземлиться в Латвии, развернули и посадили на своем аэродроме. Причина — коронавирус, точнее, вероятный контакт зараженного человека с кем-то из военных.

В результате маневра с возвратом домой, военным перед новой отправкой в Латвию для осуществления смены в рамках ротации военного контингента НАТО, придется отсидеть на карантине 14 положенных дней.

Об этом сказал СВС командир боевой группы НАТО в Латвии полковник Эрик Лафорест. На этот источник ссылаются латвийские медиа.

Отмечается также, что в результате инцидента канадские военные ищут другие возможности возврата отслуживших свою смену в Латвии 70 военных.

Канада является командиром размещенных в Латвии многонациональных подразделений Североатлантического альянса. В составе канадского батальона, размещенного здесь, служат 540 военнослужащих.

Как мы уже сообщали, часть выводимых из Германии американских воинских подразделений, предположительно, 2 тысячи пополнит контингент НАТО в Польше. В другой части так называемого Восточного фланга альянса — в Эстонии, Латвии и Литве увеличение численности военных пока не планируется.