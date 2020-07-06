Отдел международной политики 01:45

Власти Италии и Испания борются все еще с кризисом, который стал тяжелее, чем это было 10 лет назад. Рим играет с доверием финансовых рынков — долгом Италии. Он достигнет в 2020 году цифры - с 134,8 до 166,1 процента от внутреннего валового продукта. Так считает Международный валютный фонд. Это результат колоссального бюджетного дефицита — 12,7 процента ВВП. Премьер Италии Джузеппе Конте согласился на такую бюджетную дыру в финансах государства, так как хотел задействовать щедрую программу поддержки предпринимателей и безработных, несмотря на убытки от налоговых поступлений из-за пандемии. Однако из-за такой жертвенности до сих пор только одна треть фирм, которые оказались за чертой, получила поддержку правительства.

- Итальянская администрация очень неэффективна, не может работать результативно, - говорит Вольфганго Пикколи, вице-президент ведущей консалтинговой фирмы Teneo в Лондоне польскому изданию Rzeczpospolita. - Но такой огромный долг Италии ставит ее к стенке, приводя к тому, что страна по сравнению с кризисом 2009-2010 утратила возможность маневра. Если бы не рекордно низкие ставки Центрального Европейского банка и колоссальная программа скупки облигаций самых слабых стран, Рим мог бы иметь проблемы с самостоятельным обслуживанием кредитов. И если цена денег возрастет, то Италия окажется в действительно очень тяжелой ситуации. Таков есть результат годами откладывавшихся реформ. Когда Германия времен Герхарда Шрёдера, Испания времен Мариано Рахоя проводили болезненную перестройку рынка труда, в Италии все продолжалось по-старому. - Реальный доход на жителя в Италии сейчас ниже, чем это было в 2000 году. У нас уже есть потерянное поколение, - говорит Маттео Вилла из Института по международным отношениям (ISPI) в Милане. И это вытекает не только из пренебреженя реформами. Это стало возможным из-за хронических слабостей итальянского государства. Одна из них - это доминирование малых предпринимательств в экономике. 95 процентов из них имеют менее 10 работников. Из-за этого им труднее пережить пандемию, не говоря о повышении производительности труда. К слабости администрации, о которой говорил Пикколи, надо добавить необычайно развитую так называемую «серую зону», неэффективную судебную систему и систему образования, пропасть в развитии севера и юга страны, растущее влияние мафии. В мире эти недостатки будут все еще больше заметны. Covid-19 показал многим правительствам и концернам, что глобализация зашла слишком далеко, а зависимость от Китая слишком серьезна.