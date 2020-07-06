Американцы пытаются понять, насколько был серьезен и что имел в виду Канью Вест, когда 5 июля объявил в твиттере, что намерен баллотироваться на пост президента. Нет, никто, конечно, не верит в его победу, но в борьбе между Трампом и Байденом важен любой процент голосов, которые может отвлечь на себя чернокожая звезда.

Вест уже не раз заявлял о том, что намерен стать президентом. Первый раз он рассказал об этом в 2015 году на вручении музыкальных наград MTV Video. Тогда имелся в виду как раз 2020 год. Но Канью Вест тогда больше связывал себя с демократами. С тех пор он неоднократно высказывался в поддержку Дональда Трампа. В одном из интервью 2018 года музыкант сказал, что его президентская платформа будет совмещать элементы кампании Трампа и принципы Берни Сандерса, что бы это ни означало. Позже он твитил дату 2024, что было воспринято как отложенные президентские намерения на четыре года, поскольку Трамп идет на второй срок. Однако в свежем заявлении многих смутил тэг #2020VISION, то есть «видение 2020», из чего вроде бы вытекает участие в гонке уже сейчас.

Поздний, за четыре месяца до голосования старт не позволяет кандидату попасть в бюллетени целого ряда штатов в качестве независимого. Все-таки требуется соблюсти требуемые процедуры. Да и в любом случае нужно провести какую-то хоть минимальную работу на местах, а для этого нанять штат сотрудников и т. д. Ничего этого Вест пока не сделал. Остается еще вариант стать так называемым «вписанным кандидатом». В ряде штатов можно наряду с зарегистрированными кандидатами вписать в бюллетень имя практически любого другого желаемого претендента. Это слабенькая возможность, но она есть.

Веста, не раз заявлявшего о своей поддержке Трампа, заподозрили в попытке подыграть своему любимому президенту и выступить в качестве так называемого технического кандидата, который бы отнял голоса у противника действующего главы Белого дома. Цветной электорат, не секрет, в большинстве готов отдать голоса Байдену, и отщипнуть от этой доли какую-то часть было бы неплохим подарком для Трампа.

Между тем еще в мае 2018 года, когда Канью Вест сделал ряд скандальных заявлений на фоне признаний любви к Дональду Трампу, был проведен опрос, который показал, что лишь 39% американцев считали, что певец сам верит в то, что говорит, 52% были уверены, что он это делает, чтобы привлечь внимание к себе. Причем среди тех, кто отнесся к скандалисту благосклонно, подавляющее большинство – сторонники Трампа. Так, в случае реального вступления в борьбу Веста совсем не исключено, что именно республиканский кандидат потеряет больше, чем демократ.

И все-таки не нужно забывать, что главным любимцем Канью Веста является Канью Вест. Именно этим он так похож на Дональда Трампа. Все, что он делает, он делает для себя, как, например, жертвуя два миллиона долларов семьям чернокожих американцев, погибших от полицейского насилия. Он совершенно не нуждается в покровительстве президента. Вдвоем с женой, знаменитой моделью и телеведущей Ким Кардашьян, они зарабатывают огромные деньги. Еще в апреле Вест поздравил свою супругу с тем, что она стала миллиардершей. Он один из самых популярных и высокооплачиваемых музыкантов в мире. И скорей всего правы те, кто обратил внимание, что твит Веста о желании побороться за президентство вышел после того, как он анонсировал выход альбома "God's Country" – «Божья страна». Нет способа более действенного прорекламировать собственный альбом, чем обратить на себя внимание всей «божьей страны».

Так что скорей всего мы имеем дело с очередной пиар-авантюрой звезды, чем с коварным ходом предвыборного штаба Трампа. Но нельзя не заметить, что Америка в последние года не устает удивлять своей внутренней политикой настолько, что никого бы, в общем, не удивило, если бы рэпер всерьез стал претендовать на Белый дом.