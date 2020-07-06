Ученые: В ближайшее время может появиться новый коронавирус

По словам директора программы по новым инфекционным заболеваниям при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа, пока точно неизвестно, когда именно возникнет вспышка и насколько серьезной она будет, но ее появления стоит ожидать «совершенно точно», передает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

Ученые из Сингапура предупредили о появлении в ближайшее десятилетие еще одной коронавирусной инфекции, которая также будет передаваться от животных людям.

Также он отметил, что «ученые серьезно обеспокоены, что Sars-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время обратно».

Ученый в 2013 году после обнаружения ближневосточного респираторного симптома также признал опасность коронавируса нового типа в Южной Америке. По его словам, «наиболее пессимистичной» выглядит возможность обратного заражения летучих мышей, которые обитают во многих местах. «Как показал опыт, эти животные переносят вирус бессимптомно и могут заражать как других животных, так и человека», – сказал Ван Линьфа.

В свою очередь, замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук отметил, что сейчас реальное число инфицированных коронавирусом может быть в десять раз выше официальных показателей. «Ученые не могут назвать точные цифры, поскольку у многих заболевание протекает без каких-либо симптомов. Единственным способом является проведение анализов на антитела», – сказал эксперт.