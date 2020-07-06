Завкафедрой Бакинского славянского университета умерла от коронавируса

Заведующий кафедрой русского языка Бакинского славянского университета доцент Кёнуль Гасымова скончалась от коронавируса. Об этом сообщила проректор вуза Ханым Султанова, передает Report.

"Коронавирус не обошел и БСУ. Мы потеряли заведующего кафедрой русского языка доцента Кёнуль Гасымову. Все в шоке. Это очень серьезная утрата. Мои соболезнования всему коллективу университета", - сказала проректор.

Отметим, что в конце июня доцент кафедры «Химическая физика наноматериалов» Бакинского государственного университета Нагиф Набиев также умер от коронавируса.