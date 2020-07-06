Мощный взрыв рядом с Тегераном

В ночь на вторник, 7 июля, в нескольких километрах к югу от Тегерана прогремел мощный взрыв. Иранские СМИ сообщают о взрыве и пожаре на фабрике Sepahan Boresh в Бакершахре, пишет NEWSru.co.il.

По предварительным данным, погибли не менее двух рабочих, трое получили ранения. Фабрике Sepahan Boresh и расположенному рядом зданию компании Saipa Press причинен ущерб.

Официальная версия: взрыв из-за халатности при заполнении кислородных баллонов.

Отмечается, что пока не вполне понятно, о каком объекте идет речь. Фабрика Sepahan Boresh, по всей видимости, принадлежит нефтехимической компании Boresh Kooh. Но, судя по сайту этой компании, всё её производство находится в Исфахане.

Некоторые СМИ пишут, что взрыв был не в Бакершахре, а немного западней – в Кахризаке.

Компания Saipa Press, занимающаяся производством прессованных деталей для автомобилей, действительно находится в Бакершахре.

Международные СМИ обратили внимание на это происшествие, отметив, что речь идет о четвертом взрыве в Иране за последние две недели: ранее подобное происходило в Парчине, в Натанзе и на севере Тегерана.