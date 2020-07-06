Минтруда об обеспечении жильем инвалидов Карабахской войны

Некоторые новостные СМИ, основываясь на недовольстве жителя Гарадагского района Баку, инвалида 2-й группы Карабах ской войны Рахмана Азиззаде из-за непредоставления ему жилья, опубликовали статьи без изучения официальной позиции Министерства труда и социальной защиты по данному вопросу. Об этом haqqin.az сказал начальник отдела коммуникаций и по связям с общественностью ведомства Фазиль Талыбов.

По словам представителя Минтруда, обеспечение жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны осуществляется в порядке очереди, на основании письменных обращений местных органов исполнительной власти.

"В соответствии со списком жилищных очередей, представленным министерству органами исполнительной власти Гарадагского района, Р. Азиззаде находится в жилищной очереди с 3 мая 2016 года. В настоящее время, в соответствии с законодательством, министерство ведет работу по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, которые были поставлены в очередь до 1 января 2014 года. По этой причине обеспечение Рахмана Азиззаде жильем не входит в компетенцию министерства.

Согласно поручению главы государства, программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширяется из года в год. В прошлом году было предоставлено 934 квартиры. В этом же году ожидается, что данный показатель составит не менее 1500 квартир и индивидуальных домов", - сказал Фазиль Талыбов.