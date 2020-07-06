Богатейшая женщина Африки и уроженка Баку согласилась сотрудничать со следствием

Самая богатая женщина Африки Изабель душ Сантуш, которую подозревают в отмывании денег, растрате, злоупотреблении своим положением и мошенничестве, готова сотрудничать с властями Анголы, чтобы обелить свое имя, сообщил Bloomberg.

В своем заявлении дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша отметила, что хочет как можно быстрее разобраться с нападками на ее репутацию и доброе имя: «Я, как и всегда, могу сотрудничать с правосудием и предоставить все необходимые разъяснения, чтобы истина восторжествовала».

Сейчас против нее возбуждено несколько уголовных дел, по которым правительство Анголы требует с душ Сантуш более $5 млрд, сообщала Генеральная прокуратура страны в середине мая. Активы 47-летней дочери экс-президента в стране были заморожены еще в прошлом году, пишет Forbes.

Власти Анголы подозревают душ Сантуш в отмывании денег, растрате, использовании своего положения и мошенничестве. Генпрокуратура считает, что в результате сделок с участием самой душ Сантуш и ее мужа Синдики Доколо государство потеряло $1,36 млрд. Душ Сантуш и ее супруг отрицают все обвинения.

В феврале португальская прокуратура арестовала находящиеся в стране банковские счета душ Сантуш. Спустя два месяца суд в Лиссабоне арестовал ее долю в телекоммуникационной компании NOS. Кроме того, на прошлой неделе правительство Португалии взяло под свой контроль 72% долю душ Сантуш в производителе электрического оборудования Efacec Power Solutions и сейчас ищет покупателя для этого актива.

Изабель душ Сантуш родилась в Баку в 1973 году. В то время ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш был активистом Народного движения за освобождение Анголы. Мать душ Сантуш — уроженка Пензы Татьяна Куканова. В начале января МВД сообщило, что душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению. Затем это подтвердила и сама душ Сантуш. С 2018 года душ Сантуш живет за пределами Анголы.