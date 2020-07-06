В Управление полиции Астары поступила информация о том, что житель города Эльчин Шириев устроил свадебное торжество для своего сына. Сотрудники полиции отправились по месту проживания гражданина и остановили свадебное застолье, сообщает региональная группа пресс-службы МВД.

Сотрудники полиции доставили в отделение жениха Азада Ширизаде и участников застолья. С ними были проведены профилактические беседы и разъяснены правила карантинного режима.

Материалы в отношении Э.Шириева были отправлены в суд, семь человек были оштрафованы в административном порядке.