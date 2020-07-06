В итальянских Альпах снег окрасился в розовый цвет

По словам специалистов, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что водоросли ускоряют таяние льдов.

Розовый лед обнаружили в итальянских Альпах. По мнению ученых, причиной такого цвета стали водоросли. Об этом сообщила The Guardian.

По мнению Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, розовая окраска льда, вероятно, вызвана тем же растением, что окрасило ледники Гренландии. Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в так называемой темной зоне Гренландии, где также тает лед, отмечает телеканал «360».

Растения затемняют снег и лед, приводя к более быстрому таянию. «Мы пытаемся оценить влияние других факторов, помимо человеческих, на перегрев Земли», – добавил Ди Мауро.

Впервые об опасности водорослей серьезно заговорили в 2018 году. Тогда об этом писал National Gеоgraphic. Оказалось, что здоровая экосистема водорослей не только окрашивает части ледяного покрова Гренландии в розовато-красный цвет, но и способствует таянию льдов.