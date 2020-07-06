33 врача элитной клиники Азербайджана заразились вирусом

Отдел информации

За последние две недели 33 врача Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) заразились коронавирусом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе АМУ.

Согласно информации, в настоящее время 27 человек проходят лечение.

«Шесть человек выписаны. 21 заразившийся - врачи реанимационного отделения. Сейчас состояние шести из них тяжелое, 15 - средней степени тяжести, 6 - удовлетворительное. Их лечат наши врачи», - говорится в сообщении.

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