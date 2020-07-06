33 врача элитной клиники Азербайджана заразились вирусом
За последние две недели 33 врача Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ) заразились коронавирусом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе АМУ.
Согласно информации, в настоящее время 27 человек проходят лечение.
«Шесть человек выписаны. 21 заразившийся - врачи реанимационного отделения. Сейчас состояние шести из них тяжелое, 15 - средней степени тяжести, 6 - удовлетворительное. Их лечат наши врачи», - говорится в сообщении.