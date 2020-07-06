Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности продолжает реализацию проекта по организации самозанятости населения. В начале года банк присоединился к меморандуму, подписанному между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана, о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.

С целью поддержки самозанятости в различных сферах банк в очередной раз безвозмездно предоставил оборудование 30 безработным гражданам, в том числе инвалидам, вынужденным переселенцам и лицам из малообеспеченных семей из Наримановского, Хазарского, Сураханского, Хатаинского, Насиминского, Сабунчинского и Гарадагского районов Баку, а также Апшеронского района и городов Гянджа, Губадлы, Ширван, Балакен, Загатала, Габала, Агдаш, Евлах и Геранбой.