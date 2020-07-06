Kapital Bank поддержал еще 30 начинающих предпринимателей фото
Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности продолжает реализацию проекта по организации самозанятости населения. В начале года банк присоединился к меморандуму, подписанному между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана, о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости.
С целью поддержки самозанятости в различных сферах банк в очередной раз безвозмездно предоставил оборудование 30 безработным гражданам, в том числе инвалидам, вынужденным переселенцам и лицам из малообеспеченных семей из Наримановского, Хазарского, Сураханского, Хатаинского, Насиминского, Сабунчинского и Гарадагского районов Баку, а также Апшеронского района и городов Гянджа, Губадлы, Ширван, Балакен, Загатала, Габала, Агдаш, Евлах и Геранбой.
Следует отметить, что в апреле текущего года Kapital Bank также помог 15 желающим начать бизнес, таким образом, общее число лиц, получивших поддержку, составило 45.
Данный проект реализуется по инициативе главы государства Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и внесет свой вклад в развитие микро -, малого и среднего предпринимательства в стране.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.