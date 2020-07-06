Икрам Нур, автор haqqin.az 11:29

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ближайшее время посетит Вашингтон, с постов главы Аппарата национальной безопасности и советника премьер-министра по национальной безопасности снят глава проиранской «Хашд Шааби» Фалех аль-Файяд – что объединяет эти события? Если и есть что-то стабильное в Ираке, так это политическая нестабильность. Ситуация напоминает качели – сегодня проиранские элементы наверху и диктуют условия, завтра с этой ситуацией начинают бороться, и каждый такой «вверх-вниз» по местной традиции сопровождается новым витком насилия.

Сейчас наступил именно такой этап – стало совершенно очевидным, что премьер Мустафа аль-Казыми приступил к «обнулению» влияния Тегерана, видя в этом возможность если не стабилизации, то хотя бы смягчения все сильнее нарастающих в стране противоречий между всеми – шиитами, суннитами, курдами, проиранскими и прозападными группировками политических элит. И это еще далеко не полный перечень игроков, активно резвящихся на пестрой и лоскутной карте многострадального Ирака. Снятие с поста главы Аппарата национальной безопасности и советника премьер-министра по национальной безопасности главы проиранской «Хашд Шааби» Фалеха аль-Файяда, занимавшего этот пост с 2010 года, – шаг из цикла этого самого обнуления. Особенно с учетом того, кто пришел на его место на эти должности. Главой Аппарата национальной безопасности назначен бывший руководитель Аппарата противодействия терроризму Абдул Гани аль-Асади. На пост советника премьер-министра по национальной безопасности назначен бывший глава МВД Касим аль-Араджи. И объединяет двух назначенцев то, что предыдущие свои ведомства они возглавляли в период наибольшей зависимости Ирака от помощи западной Международной антитеррористической коалиции. В задачи Аппарата национальной безопасности входит сбор и обработка разведывательной информации, определение информации для распространения в СМИ, контроль и отслеживание политической активности, а также деятельности НКО, ассоциации и иностранных компаний. Кроме того, на Аппарат возложена функция обеспечения безопасности национальной связи. На советника премьер-министра возложены задачи по проведению исследований в области безопасности, формирование рекомендаций для совета национальной безопасности, а также осуществление координации по вопросам нацбезопасности между силовыми ведомствами и разведывательными структурами. Получается, что два важнейших иракских ведомства теперь возглавляют люди, которые, мягко говоря, далеки от иранских интересов в Багдаде. Аль-Казыми сделал шаг, который, казалось, был доселе невозможен без оглядки на Иран и боязни усиления антиамериканских настроений. Что примечательно – это решение было встречено иракским истеблишментом с пониманием и достаточно спокойно. Ну а мнением Тегерана на этот счет не слишком-то и интересовались. Из чего можно сделать только один вывод: к «обнулению» иранского влияния Ирак относится в основном достаточно положительно, даже раздаются голоса о том, что давно бы было пора это сделать.