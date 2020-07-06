Иран обнулили в Ираке. Прокси идут на Саудитов оперативный комментарий
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в ближайшее время посетит Вашингтон, с постов главы Аппарата национальной безопасности и советника премьер-министра по национальной безопасности снят глава проиранской «Хашд Шааби» Фалех аль-Файяд – что объединяет эти события?
Если и есть что-то стабильное в Ираке, так это политическая нестабильность. Ситуация напоминает качели – сегодня проиранские элементы наверху и диктуют условия, завтра с этой ситуацией начинают бороться, и каждый такой «вверх-вниз» по местной традиции сопровождается новым витком насилия.
Сейчас наступил именно такой этап – стало совершенно очевидным, что премьер Мустафа аль-Казыми приступил к «обнулению» влияния Тегерана, видя в этом возможность если не стабилизации, то хотя бы смягчения все сильнее нарастающих в стране противоречий между всеми – шиитами, суннитами, курдами, проиранскими и прозападными группировками политических элит. И это еще далеко не полный перечень игроков, активно резвящихся на пестрой и лоскутной карте многострадального Ирака.
Снятие с поста главы Аппарата национальной безопасности и советника премьер-министра по национальной безопасности главы проиранской «Хашд Шааби» Фалеха аль-Файяда, занимавшего этот пост с 2010 года, – шаг из цикла этого самого обнуления. Особенно с учетом того, кто пришел на его место на эти должности.
Главой Аппарата национальной безопасности назначен бывший руководитель Аппарата противодействия терроризму Абдул Гани аль-Асади. На пост советника премьер-министра по национальной безопасности назначен бывший глава МВД Касим аль-Араджи. И объединяет двух назначенцев то, что предыдущие свои ведомства они возглавляли в период наибольшей зависимости Ирака от помощи западной Международной антитеррористической коалиции.
В задачи Аппарата национальной безопасности входит сбор и обработка разведывательной информации, определение информации для распространения в СМИ, контроль и отслеживание политической активности, а также деятельности НКО, ассоциации и иностранных компаний. Кроме того, на Аппарат возложена функция обеспечения безопасности национальной связи.
На советника премьер-министра возложены задачи по проведению исследований в области безопасности, формирование рекомендаций для совета национальной безопасности, а также осуществление координации по вопросам нацбезопасности между силовыми ведомствами и разведывательными структурами.
Получается, что два важнейших иракских ведомства теперь возглавляют люди, которые, мягко говоря, далеки от иранских интересов в Багдаде. Аль-Казыми сделал шаг, который, казалось, был доселе невозможен без оглядки на Иран и боязни усиления антиамериканских настроений.
Что примечательно – это решение было встречено иракским истеблишментом с пониманием и достаточно спокойно. Ну а мнением Тегерана на этот счет не слишком-то и интересовались. Из чего можно сделать только один вывод: к «обнулению» иранского влияния Ирак относится в основном достаточно положительно, даже раздаются голоса о том, что давно бы было пора это сделать.
Кстати, то, что их время проходит, понимают и сами проиранские вооруженные формирования. И у них теперь два пути: либо интегрироваться в мирную жизнь и государственные структуры, либо переключаться на другие задачи.
Как-то так, примерно, решило поступить руководство «Катаиб Хезболла» - самое проиранское из проиранских ополчений в Ираке, активно действующее в стране с 2003 года, после того как США свергли правительство Саддама Хусейна. На днях оно призвало своих членов начать операции внутри Саудовской Аравии с целью свержения правящей там династии Саудов.
Решение столь важного для Багдада вопроса, как вывод американского контингента, Вашингтон тесно увязывает с сокращением иранского влияния в Ираке. И, похоже, аль-Казыми вполне согласен произвести подобное «обнуление». Ну или хотя бы попытаться это сделать в обмен на американскую помощь экономике страны. Поскольку без ее перезапуска, а точнее будет сказать – без полного восстановления и модернизации все разговоры о стабилизации в Ираке можно вести до бесконечности, пользы все равно никакой не будет, терроризм эту землю не покинет.
Но за это понимание придется платить жизнями, как это случилось вчера с демонстративным расстрелом в Багдаде Хушама аль-Хашими, эксперта в области безопасности, советника иракского кабинета министров по вопросам терроризма, вклад которого в мировую и иракскую джихадологию невозможно переоценить.
Ответственность за убийство уже взяли на себя боевики «Исламского государства», ранее называвшие аль-Хашими «багдадским вруном». Но стопроцентной уверенности в этом нет, в местных соцсетях винят «Катаиб Хизбалла» и проиранских прокси, поскольку им погибший эксперт тоже досаждал.
Впрочем, кто совершил убийство в данном случае, не столь важно - проиранские фракции ответственность на себя не возьмут никогда. Да и без них желающих сохранить стабильную нестабильность в Ираке, сорвать объединение политических сил в стране и разрушить усилия проиранских фракций по деэскалации обстановки более чем достаточно.