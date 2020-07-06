Полиция оштрафовала нарушившую карантин чайхану
В Баку сотрудники 6-го отделения и Управления полиции Бинагадинского района выявили в поселке Баладжары чайхану Lokomotiv-Biləcəri, которая работала в нарушение особого карантинного режима.
Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции Баку, за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие превентивных мер к ответственности привлечены арендатор П.Бодуров, работники и посетители объекта общепита.
В отношении 17 человек составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях. Арендатору назначен штраф в 2 000 манатов, остальным - по 200 манатов.