Советника Рогозина обвинили в госизмене

В Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении корпорации.

Бывший журналист газет «Коммерсант» и «Ведомости» Сафронов был назначен советником генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в «Роскосмосе» и на входящих в госкорпорацию предприятиях, также он стал курировать «ряд спецпрограмм».

Из «Коммерсанта» Сафронов ушел после скандала с выходом статьи о возможной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.