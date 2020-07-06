Александр Караваев, специально для haqqin.az 11:56

Восьмидесятилетие Нурсултана Назарбаева, поздравление Ильхама Алиева Владимиру Путину по поводу новой Конституции - эти события невольно наталкивают на размышления по поводу границ объединяющей постсоветское пространство модели правления. Давайте поговорим, чем близки механизмы власти национальных лидеров, глав суперпрезидентских вертикалей. Ректор может, а президент нет? Ректор университета может 30 лет простоять во главе, или худрук театра, а президент нет? Вокруг этой дилеммы скрещено много копий. Действительно, каковы границы правления по времени и возрасту лидера? Либералы пытаются доказать, что от длительности персонального нахождения в одних руках власть становится личной, происходит ее приватизация. В качестве альтернативы предлагают партийную конкуренцию.

Однако партийная конкуренция возможна при наличии конкурентных идеологий и программ. А современное социально-политическое пространство нивелировано - разница в программах, эта разница в ставках налогов, отношении к политике Пенсионного фонда, баланса теневой экономики, и ответ на вопросы о таможенных тарифах. По сути в этих трех-четырех вопросах вся мировая внутриполитическая повестка. Поэтому партийная конкуренция, к которой привыкли на Западе, не меньший ритуал, чем выборы в однопартийный постсоветский парламент во главе с партией власти. Вообще феномен национального лидера на бывшем советском пространстве требует еще своего изучения. Современная бюрократия, имеющая мощную антиидеологическую прививку, не даст себя узурпировать. Поэтому "нацлидер" - в первую очередь это форма адаптации самой бюрократической системы, особый способ функционирования власти, испытывающей дефицит доверия во взаимодействии с обществом и бизнесом. Бюрократической системе Лидер нужен как безусловный авторитет, как арбитр внутренних конфликтов, как моральный эталон. В свою очередь, обществу нужен авторитет, к которому можно апеллировать в поисках защиты от алчного и сумасбродного безликого чиновничьего аппарата. Лидер защищает гражданина от "левиафана власти". Почему же это не закон, а именно Лидер? Нашей системе ровно 30 лет. Она возникла из жуткой катастрофы коммунизма 1990-1991 годов. Вся политическая система России, Азербайджана, других республик - это конструкция, созданная как механизм выживания в катастрофе, потому те, кто надеется на ее коллапс, на деле ей помогают. Кризисы и угрозы тонизируют аппарат выживания. И это происходило не по закону, а по правилам борьбы. Закон - это лишь следствие выживания. Поэтому власть нацлидера над системой бюрократии - это способ ежедневного неформального баланса групп интересов - между корпорациями (олигархами), между кланами и командами сильных авторитетов - и давления внешних игроков. Другая сторона Лидера - это национальный консенсус вокруг него. Готовы ли люди ему довериться? С этого начинается укрепление и наращивание всей конструкции. Отвечает на вопрос о способности рулить такой ответственностью наличие фактических личных качеств лидера. Когда он становится с большой буквы, и надолго? Не все на это способны. Чан власти легко опрокинуть. Проблема в том, что нужно сохранять баланс в двух основных плоскостях. Это компромисс с элитами. Пока они довольны, они не становятся тормозом. И компромисс с нацией.

Элиты, как правило, не хотят изменений, которые могут обрушить их влияния. Поэтому они за косметические изменения. Нация граждан также имеет свои ожидания - они ориентируются на примеры наиболее качественного и эффективного в мире управления, без скидок, нации необходимы примеры личного успеха ее граждан и массовый рост доходов. Поэтому лидер выживает в опоре на нацию и в контроле над элитой. Еще раз повторим - переход к либеральной демократии, он сам по себе достаточно сложен и таит кризисы, главное - не решает практически никаких вопросов партийного строительства. Либералы и консерваторы, социалисты и правые отличаются скорее режимом налогообложения, вопросами пенсионного обеспечения и социальных выплат, нежели идеологиями. В потребительском обществе идеологии умерли. Превратились в радикальные маргинализированные поля традиционных религиозных течений. Главная ценность, объединяющая либералов и консерваторов, - это эффективность выбора того или иного экономического режима. Как устойчива во времени эта система, какова дистанция власти? Тридцать лет до 80-летнего юбилея - скорее всего идеальная числовая формула постсоветского дизайна сильной власти. На 80-м году скончался Гейдар Алиев, к 80 отошел от власти Нурсултан Назарбаев. Тридцать лет правления - это, конечно, максимум, но все же он бывал в новейшей истории, и на него можно ориентироваться. Кстати, возможно, если бы не травля Гейдара Алиева со стороны Горбачева, ему бы хватило сил на несколько дополнительных лет активного правления и более гладкого перехода к правлению Ильхама Алиева, без эксцессов 2005 года и их периодических отголосков. Но историю не обратить вспять, и новый Азербайджан Ильхама Алиева крепко выстроен на фундаменте, заложенном отцом.