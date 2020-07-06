Не должно закончиться правление Ильхама Алиева перестройка лучше революции
Восьмидесятилетие Нурсултана Назарбаева, поздравление Ильхама Алиева Владимиру Путину по поводу новой Конституции - эти события невольно наталкивают на размышления по поводу границ объединяющей постсоветское пространство модели правления. Давайте поговорим, чем близки механизмы власти национальных лидеров, глав суперпрезидентских вертикалей.
Ректор может, а президент нет?
Ректор университета может 30 лет простоять во главе, или худрук театра, а президент нет?
Вокруг этой дилеммы скрещено много копий. Действительно, каковы границы правления по времени и возрасту лидера? Либералы пытаются доказать, что от длительности персонального нахождения в одних руках власть становится личной, происходит ее приватизация. В качестве альтернативы предлагают партийную конкуренцию.
Однако партийная конкуренция возможна при наличии конкурентных идеологий и программ. А современное социально-политическое пространство нивелировано - разница в программах, эта разница в ставках налогов, отношении к политике Пенсионного фонда, баланса теневой экономики, и ответ на вопросы о таможенных тарифах. По сути в этих трех-четырех вопросах вся мировая внутриполитическая повестка. Поэтому партийная конкуренция, к которой привыкли на Западе, не меньший ритуал, чем выборы в однопартийный постсоветский парламент во главе с партией власти.
Вообще феномен национального лидера на бывшем советском пространстве требует еще своего изучения. Современная бюрократия, имеющая мощную антиидеологическую прививку, не даст себя узурпировать. Поэтому "нацлидер" - в первую очередь это форма адаптации самой бюрократической системы, особый способ функционирования власти, испытывающей дефицит доверия во взаимодействии с обществом и бизнесом. Бюрократической системе Лидер нужен как безусловный авторитет, как арбитр внутренних конфликтов, как моральный эталон. В свою очередь, обществу нужен авторитет, к которому можно апеллировать в поисках защиты от алчного и сумасбродного безликого чиновничьего аппарата. Лидер защищает гражданина от "левиафана власти".
Почему же это не закон, а именно Лидер?
Нашей системе ровно 30 лет. Она возникла из жуткой катастрофы коммунизма 1990-1991 годов. Вся политическая система России, Азербайджана, других республик - это конструкция, созданная как механизм выживания в катастрофе, потому те, кто надеется на ее коллапс, на деле ей помогают. Кризисы и угрозы тонизируют аппарат выживания. И это происходило не по закону, а по правилам борьбы. Закон - это лишь следствие выживания.
Поэтому власть нацлидера над системой бюрократии - это способ ежедневного неформального баланса групп интересов - между корпорациями (олигархами), между кланами и командами сильных авторитетов - и давления внешних игроков.
Другая сторона Лидера - это национальный консенсус вокруг него. Готовы ли люди ему довериться? С этого начинается укрепление и наращивание всей конструкции.
Отвечает на вопрос о способности рулить такой ответственностью наличие фактических личных качеств лидера. Когда он становится с большой буквы, и надолго? Не все на это способны. Чан власти легко опрокинуть.
Проблема в том, что нужно сохранять баланс в двух основных плоскостях. Это компромисс с элитами. Пока они довольны, они не становятся тормозом. И компромисс с нацией.
Элиты, как правило, не хотят изменений, которые могут обрушить их влияния. Поэтому они за косметические изменения. Нация граждан также имеет свои ожидания - они ориентируются на примеры наиболее качественного и эффективного в мире управления, без скидок, нации необходимы примеры личного успеха ее граждан и массовый рост доходов.
Поэтому лидер выживает в опоре на нацию и в контроле над элитой.
Еще раз повторим - переход к либеральной демократии, он сам по себе достаточно сложен и таит кризисы, главное - не решает практически никаких вопросов партийного строительства. Либералы и консерваторы, социалисты и правые отличаются скорее режимом налогообложения, вопросами пенсионного обеспечения и социальных выплат, нежели идеологиями.
В потребительском обществе идеологии умерли. Превратились в радикальные маргинализированные поля традиционных религиозных течений. Главная ценность, объединяющая либералов и консерваторов, - это эффективность выбора того или иного экономического режима.
Как устойчива во времени эта система, какова дистанция власти?
Тридцать лет до 80-летнего юбилея - скорее всего идеальная числовая формула постсоветского дизайна сильной власти. На 80-м году скончался Гейдар Алиев, к 80 отошел от власти Нурсултан Назарбаев.
Тридцать лет правления - это, конечно, максимум, но все же он бывал в новейшей истории, и на него можно ориентироваться. Кстати, возможно, если бы не травля Гейдара Алиева со стороны Горбачева, ему бы хватило сил на несколько дополнительных лет активного правления и более гладкого перехода к правлению Ильхама Алиева, без эксцессов 2005 года и их периодических отголосков. Но историю не обратить вспять, и новый Азербайджан Ильхама Алиева крепко выстроен на фундаменте, заложенном отцом.
В новом цифровом обществе 30 лет - это немного. За это время может смениться пять-шесть премьеров/кабинетов министров. То есть произойти несколько экономических разворотов.
В таком дизайне перестройки неизбежны, но они гораздо мягче революций.
Главная задача - это сохранить динамику, позволяющую нации дышать открыто и экономически свободно, сохранить высокую предпринимательскую активность.
Модель нацлидерства, слегка подмораживающего политическую жизнь страны, как раз должна этому способствовать. Но следующий нацлидер, фьюжн-революционер, если даже надежный преемник полностью перерабатывает наследство прежнего, оставляя лишь общенациональные символы, в зависимости от специфики и роли в истории. Путин не оставил от Ельцина даже конституции, Токаев уже поменял название столицы, чистит ряды, Алиев вернул должность вице-президента и в процессе очистки старой гвардии. Любой первый создает новое, но Гейдар Алиев - создатель политического проекта конструкции Азербайджана, поэтому Ильхаму Алиеву не приходилось преодолевать это наследство, а развивать и наращивать.
Какие идеальные горизонты?
Ильхам Алиев - 30 лет у власти в 2033 году. Он будет почти на пике формы - 70 лет.
Александр Лукашенко - 2024 год - 69 лет.
Владимир Путин - 2030 год - 77 лет.
А вот здесь 30-летний горизонт может быть не пройден
Шавкат Мирзиёев - 2046 год (ему будет 88 лет)
Касым-Жомарт Токаев - 2050 год (97 лет)
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