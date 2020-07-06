С начала 2019 года в Азербайджане была запущена система назначения пенсий в электронном порядке, в последние месяцы прошлого года - пособий и стипендий.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты населения, по данным на 1 июля текущего года, посредством этих систем более 85 тыс. человек были назначены пенсии, пособия и стипендии. Из них 25100 человек получили пенсию в электронном порядке, 60 тыс. человек - пособия и стипендии.

Указанные системы электронного назначения позволили активно обслуживать граждан при возникновении права на пенсию и пособие. В результате, без необходимости обращения этих лиц в какую-либо организацию и представления документов, осуществляются электронные назначения по соответствующим видам социального обеспечения.