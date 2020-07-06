У президента Бразилии заподозрили коронавирус

Глава Бразилии Жаир Болсонару, известный своим ковид-диссидентством, выявил у себя признаки, напоминающие заражение коронавирусом.

Президент сообщил, что у него температура 38 и сатурация (насыщение крови кислородом) ниже нормы — 96%.

Болсонару отказался от всех встреч и ожидает, что покажет тест на коронавирус. По информации Globo, даже несмотря на неизвестность диагноза, он начал принимать противомалярийный препарат, который используется для лечения коронавирусных больных.

Бразилия находится на втором месте в мире по заболеваемости COVID-19. Там более 1,5 млн пациентов.