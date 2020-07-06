За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Апшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00:00 6 июля по 00:00 7 июля привлечены к административной ответственности 1 482 человека.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях 1 332 человека, находившихся в транспортных средствах; за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 – 149 человек, в том числе один человек по ст. 211.3 (за повторное совершение подобных действий в течение года.