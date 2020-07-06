В Армении 349 новых случаев COVID-19, в Грузии - пять

В Армении за минувшие сутки врачи выявили коронавирус у 349 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 29 тыс. 285, сообщает единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 17 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 667 человек. "Из них 503 человека умерли непосредственно от коронавируса, еще 164 зараженных скончались по иным причинам", - говорится в сообщении. Выздоровели после коронавируса 16 тыс. 907 человек (+605 за сутки).

В Грузии же за минувшие сутки медики выявили коронавирус у пяти человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 958, сообщает сегодня грузинский Минздрав. По данным ведомства, в режиме карантина находятся 3 тыс. 903 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 202 человека. Выздоровели 838, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.