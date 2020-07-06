Международный банк Азербайджана представил очередную новинку - карты IBA Miles, тем самым расширив возможности клиентов в сфере безналичных платежей. Эти карты обладают рядом преимуществ, которые будут особенно полезны любителям путешествий. Несмотря на действующий ряд ограничений на путешествия из-за пандемии COVID-19, клиенты банка, приобретая карты IBA Miles, смогут производить платежи и тем самым накапливать мили уже сейчас, и сразу после снятия ограничений они смогут воспользоваться бесплатными возможностями для путешествий. То есть вам не нужно ждать отмены ограничений, чтобы копить мили на бесплатные путешествия. Вам нужно просто набрать как можно больше миль при помощи карт IBA Miles сейчас, чтобы после снятия ограничений ими воспользоваться.

Карты IBA Miles приносят клиентам мили за каждый платеж. Собранные мили впоследствии можно обменять на бесплатные билеты на самолет или бронирование гостиниц. Мили могут обмениваться как в рамках международных, так и внутренних поездок. Мили, собранные с помощью IBA Miles, действительны для всех авиакомпаний и отелей. Набрав необходимое количество миль, каждый держатель карты может войти в свой личный кабинет и обменять их удобным для него способом.

Международный банк Азербайджана реализует этот проект совместно со своим партнером - международной платежной системой MasterCard. Существует два типа карт IBA Miles: IBA Miles Mastercard World и IBA Miles Mastercard Black Edition. Каждый клиент может выбрать наиболее подходящую для себя карту.

Порядок начисления миль с помощью карт IBA Miles заключается в следующем: за каждый 1 манат платежа с помощью карты IBA Miles MasterCard World клиент набирает 1,2 мили при оплате в пределах страны и 1,6 мили за рубежом. По карте IBA Miles MasterCard Black Edition клиенту за каждый 1 манат платежа начисляется 1,5 мили при оплате в пределах страны и 1,8 мили за рубежом. Одним из самых больших преимуществ карты IBA Miles является то, что, если платежный оборот клиента впервые превысит отметку в 1000 манатов, держатель карты автоматически получает 500 миль в качестве разового подарка, а когда оборот впервые превысит отметку в 2000 манатов, разовый подарок составит 1000 миль. Мили могут быть использованы в течение 2 лет.

Карта действительна в течение 3 лет. Карту можно открыть в манатах, долларах и евро. Кроме того, комиссия за обналичивание по картам IBA Miles в банкоматах Международного банка Азербайджана не взимается.

В рамках программы QayğıCash каждый платеж, осуществляемый посредством этих карт в пунктах торговли и услуг, являющихся партнерами МБА, приносит клиенту дополнительные мили в зависимости от процента кэшбэка. Карты IBA Miles можно заказать здесь.

Стоит отметить, что банк свой новый продукт представил впервые онлайн в социальных сетях.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.