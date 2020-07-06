Генсек ООН рассказал о двух вариантах развития пандемии

Первый, "оптимистический", подразумевает, что страны справятся с нынешней ситуацией. Северные государства разработают успешный план восстановления, а развивающиеся — получат помощь. Также Гутерреш выразил надежду, что вакцина от коронавируса появится в течение девяти месяцев, и она станет доступной для всех. По его мнению, если события будут развиваться в этом направлении, а экономика будет восстанавливаться, то мир начнет двигаться в направлении, чтобы через два-три года вернуться к нормальному состоянию.

Однако генсек ООН рассказал и о "пессимистичном" сценарии, если страны не скоординируют действия. По его мнению, будут возникать новые вспышки вируса, а ситуация в развивающихся странах ухудшится. Также возможен вариант, что работа над вакциной затянется, или за нее начнется жесткая конкуренция, и она достанется странам с экономическими возможностями.

"Если этот сценарий воплотится в жизнь, мы увидим, как растут сегрегация, популизм и ксенофобия", — подчеркивается в статье.

Кроме того, по мнению Гутерреша, каждая страна будет жить самостоятельно, а мир не сможет организовать единое управление для решения общих проблем. В результате, предупреждает генсек ООН, может наступить глобальная депрессия, которая продлится минимум пять-семь лет, прежде чем сформируется "новая нормальность". В статье также отмечается, что сейчас трудно сказать, в каком именно направлении двигается мир, но необходимо делать все возможное и готовиться к худшему. Пандемия должна показать, что нужно изменить поведение, а разделение сейчас опасно для всех.