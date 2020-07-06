Советника Рогозина обвинили в работе на спецслужбы НАТО

Иван Сафронов, советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта», собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ФСБ России.

В ФСБ подтвердили задержание Сафронова, уточнив, что он передавал представителю спецслужбы НАТО данные о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, продолжаются следственные действия, добавили в ведомстве.

О задержании Сафронова стало известно утром 7 июля.