В интервью haqqin.az международный эксперт по водным ресурсам и управлению окружающей средой, эксперт по воде Программы развития ООН, первый заместитель председателя египетского агентства по окружающей среде Ахмед Альсауд оценил международную и региональную проблему дефицита воды, включая текущую ситуацию в Азербайджане.

Одна из острых социальных проблем в Азербайджане в последнее время – нехватка воды. Проблема приобретает наиболее актуальный характер в свете обмеления реки Куры. Как быть правительству Азербайджана? Какие меры должны быть предприняты для спасения ситуации? Угрожает ли Азербайджану засуха?

- Сегодня во многих регионах мира наблюдается засуха. Как вы считаете, связано ли это с глобальным изменением климата?

- Изменение климата стало реальностью. Мы все это ощущаем не только в Азербайджане, но и во многих странах мира, люди страдают от засухи и нехватки воды. Прогнозы воздействия изменения климата показывают, что сокращение водных ресурсов будет продолжаться. Поэтому страны должны разработать адаптационные планы для решения этой проблемы.

- Некоторые эксперты связывают текущую нехватку воды с развитием сельского хозяйства. Действительно ли это так?

- Если говорить о существующих проблемах с водой в Азербайджане, то здесь дело не только в сельском хозяйстве и ирригации. Проблема охватывает все области, где используется вода. Эта задача должна касаться всех. По причине изменения климата водных ресурсов не хватает. В то же время управление водными ресурсами должно совершенствоваться во всех областях, включая сельское хозяйство. Да, большая часть спроса на воду в Азербайджане приходится на долю сельского хозяйства. В данной сфере, которая является основным сектором водопользования, эффективная водная политика должна проводиться с использованием современных технологий, и потери должны быть сведены к минимуму.

- Как вы считаете, сокращение водных ресурсов носит временный характер или будет продолжаться еще долгие годы?

- Сложный вопрос, потому что это естественный и трудный процесс. Никто не может со 100%-ной уверенностью предсказать, что произойдет в будущем. Планирование должно основываться на наихудшем сценарии. И следует принимать меры, не дожидаясь засухи. Необходимо прямо с этого момента учитывать, что засуха будет продолжаться, и поэтому принимать соответствующие меры. В любом случае, мы должны ценить каждую каплю воды и уменьшить ее потери во всех сферах.

- Каким вы видите выход из данной ситуации? Что можете предложить нам на основе египетского и международного опыта?

- Ответственность за выход из этой ситуации лежит на всех заинтересованных сторонах, вовлеченных в управление водными ресурсами. Я имею в виду не только государственные органы, но и вас, меня и всех членов общества. Мы все должны разделить ответственность за предотвращение засухи. В этой ситуации у каждого из нас есть своя особая роль.

Задача правительства заключается в осуществлении мер по сокращению потерь воды во всех секторах, разработке планов и реализации инвестиционных проектов для улучшения распределения воды в муниципальной сети, а также в ирригационных каналах. Правительство также должно поощрять использование современных ирригационных систем, повторного использования воды и других умных технологий экономии воды. Кроме того, нужно задуматься также об экономических стимулах для эффективного использования воды, чтобы мы могли субсидировать фермеров, устанавливающих современные ирригационные системы. Что касается остальных членов общества, то мы обязаны найти выход из сложившейся ситуации с засухой путем рационального использования воды в нашей повседневной деятельности.

Пожалуйста, не оставляйте кран открытым, если в доме есть утечка, устраните ее как можно скорее. Сообщите, если увидите утечку на улице. Каждая капля воды ценна.

- Как вы думаете, подход к водопользованию должен измениться?

- Да, разумеется, это должно быть изменено. Старая практика использования воды должна поменяться, поскольку мир движется от периода изобилия к периоду нехватки воды. А это значит, что наше отношение к воде должно полностью измениться. Мы больше не сможем воспринимать воду как бесконечный источник. Нам нужно понимать, что ресурсы ограничены. Поэтому я призываю всех изменить свое поведение в отношении воды. Нужно начинать со школьников и объяснять им значимость бережного использования воды и включить это в учебные программы. Кроме того, мы должны использовать социальные сети для повышения осведомленности о важности водных ресурсов и водосбережения. Данные информационные кампании должны призывать к действиям, побуждать каждого из нас серьезно относиться к своим обязанностям и ответственно подходить к использованию воды, зная, что каждая капля драгоценна.