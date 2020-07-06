ООН назвала убийство Касема Сулеймани незаконным

Убийство американцами в Багдаде командующего подразделением "Кудс" и еще девяти человек противоречит нормам международного права, заявила специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар, сообщает NEWSru.co.il.

Спецдокладчик отметила, что США не смогли предоставить доказательств, оправдывающих удар по конвою, где находился генерал Корпуса стражей исламской революции: "Генерал отвечал за стратегию Ирана и действия в Сирии и Ираке. Но немедленной угрозы жизням он не представлял".

"В том, что касается использования беспилотных летательных аппаратов, мир находится на критической отметке. Совет Безопасности ООН бездействует. Международное сообщество отмалчивается", - добавила Каламар.

Касем Сулеймани был убит в начале января 2020 года после того, как прилетел из Дамаска в Багдад.